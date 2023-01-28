Мир 28 января 2023, 22:54 Совфед призвал провести международное расследование по обстрелу больницы в ЛНР Сенатор Цеков потребовал провести международное расследование после удара по больнице ЛНР "ВКонтакте"

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Обстрелами больниц Вооруженные силы Украины уподобляются нацистам, которые процветали во времена Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на крымского сенатора Сергея Цекова.

Речь идет о медицинском учреждении в Новоайдаре. Цеков призвал обращать внимание на подобные ситуации. По его словам, это уже получило большую огласку.

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«Нацистский режим на Украине действует так, как поступали фашисты во время Второй мировой войны. Здесь аналогия прямая», — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что после таких обстрелов нужно инициировать международное расследование. Он предположил, что представители России поднимут эту тему в Совете безопасности ООН.

Вечером 28 января бойцы ВСУ обстреляли больницу в поселке Новоайдар в Луганской Народной Республике. В результате атаки погибли 14 человек, еще 24 ранены. Подобный обстрел стал вторым с начала года. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что пациентов больницы эвакуировали, специалисты разбирают завалы. В Минобороны России заверили, что всех причастных к атаке найдут, они понесут заслуженное наказание.