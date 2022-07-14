Удары ВСУ разрушили половину жилфонда Новой Каховки — власти
ВГА: удары ВСУ разрушили половину жилфонда Новой Каховки
Системам ПВО удалось отразить большинство ракет, которые украинские войска выпустили по Новой Каховке 13 июля. Однако половина жилого фонда города разрушена, за сутки более 300 человек обратились за помощью в восстановлении, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Его процитировал ТАСС.
«В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилетов», — сообщил он.
По словам Владимира Леонтьева, за сутки более 300 человек обратились в администрацию за помощью. Некоторые дома полностью разрушены.
Значительное количество украинских ракет уничтожают еще на подлете к городу. Например, во время последней атаки, 13 июля, российским средствам ПВО удалось сбить большую часть снарядов.
«Большинство ракет вчера было сбито, мы видим, что ПВО работает», — сказал глава ВГА.
Две ночи подряд Вооруженные силы Украины обстреливали Новую Каховку в Херсонской области. Последний обстрел попал на видео 13 июля. Повреждены жилые дома, здания учебных заведений, больниц и заводов. Военно-гражданская администрация региона обратилась к России с просьбой помочь стройматериалами.