Системам ПВО удалось отразить большинство ракет, которые украинские войска выпустили по Новой Каховке 13 июля. Однако половина жилого фонда города разрушена, за сутки более 300 человек обратились за помощью в восстановлении, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Его процитировал ТАСС.

«В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилетов», — сообщил он.

По словам Владимира Леонтьева, за сутки более 300 человек обратились в администрацию за помощью. Некоторые дома полностью разрушены.

Значительное количество украинских ракет уничтожают еще на подлете к городу. Например, во время последней атаки, 13 июля, российским средствам ПВО удалось сбить большую часть снарядов.

«Большинство ракет вчера было сбито, мы видим, что ПВО работает», — сказал глава ВГА.

Две ночи подряд Вооруженные силы Украины обстреливали Новую Каховку в Херсонской области. Последний обстрел попал на видео 13 июля. Повреждены жилые дома, здания учебных заведений, больниц и заводов. Военно-гражданская администрация региона обратилась к России с просьбой помочь стройматериалами.