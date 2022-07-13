Новая Каховка снова оказалась под обстрелом ВСУ

Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в ночь на 14 июля. Местные жители поделились в соцсетях видео обстрела.

На кадрах виднеется зарево разгорающегося после удара ВСУ пожара. Авторы видео признаются, что в момент обстрелов их балкон «ходуном ходит». По данным источника «Известий», украинские националисты обстреляли завод «Сокол».

До этого украинские военные атаковали Новую Каховку в ночь на 12 июля, они применяли американские РСЗО HIMARS. Тогда погибли два человека, семеро пропали без вести, 90 были ранены. В результате обстрелов оказались разрушены 65 домов, 15 складов, почти 250 магазинов, два медицинских и четыре образовательных учреждения.

Власти Херсонской области обратились к России за помощью в восстановлении Новой Каховки после обстрелов украинскими военными. Этим вопросом уже занимается специальная рабочая группа и волонтеры.