Херсонские власти попросили Россию помочь стройматериалами для Новой Каховки

Собственных сил Херсонской области не хватит для восстановления Новой Каховки, поэтому власти обратились за помощью к России. В частности, необходимы стройматериалы, сообщила в эфире Первого канала замглавы военно-гражданской администрации Екатерина Губарева. Ее слова передало РИА «Новости».

«У нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы, для того чтобы восстановить регион», — сказала она.

По словам Екатерины Губаревой, на месте создали рабочую группу, направили волонтеров и технику.

Вооруженные силы Украины в ночь на 12 июля нанесли удар по Новой Каховке с использованием американских РСЗО HIMARS. По данным RТ, удар, в частности, пришелся на защищавшую город часть ПВО. Повреждены 65 домов, 248 магазинов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения. Погибли двое, семь человек пропали без вести.