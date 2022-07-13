ВГА Новой Каховки рассказала о последствиях обстрела города со стороны ВСУ

В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ более 60 зданий получили различные повреждения. Об этом ТАСС сообщили представители местной военно-гражданской администрации (ВГА).

«Повреждены магазины — 248, жилой фонд — 65, склады — 15, учебные заведения — четыре, заводы — три, медучреждения — два», — сказали они.

Также в ВГА подсчитали человеческий урон. По их словам, около семи горожан до сих пор считаются пропавшими без вести, двух человек официально признали погибшими в результате обстрела.

Ранее глава ВГА Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что 187 горожан обратились за медицинской помощью после удара ВСУ. Их официально признали пострадавшими в результате обстрела. Об этом сообщил RT. По словам Леонтьева, в первые часы после удара со стороны украинской армии за помощью обратились 30 человек.

Обстрел Новой Каховки, в результате которого пострадали мирные люди и здания города, произошел в ночь с 11 на 12 июля. ВСУ открыли огонь по населенному пункту из американских установок HIMARS.