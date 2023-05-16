16 мая 2023, 03:00
Взрывы прогремели в Киеве
«Укринформ»: взрывы прогремели в Киеве
Жители Киева услышали взрывы в городе. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».
По информации официального ресурса для оповещения населения, в столице Украины объявили воздушную тревогу.
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Сначала сирены включили в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. Через некоторое время жителей всех центральных, южных, западных и северных частей страны оповести о возможных обстрелах.
Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по скоплению украинских боевиков к западу от Орехова.
Взрывы
Киев
Украина
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