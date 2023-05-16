Спецоперация 16 мая 2023, 02:20 Российские войска «выдали на орехи» боевикам ВСУ в Запорожье — Рогов Член ВГА Рогов: ВС России нанесли массированный удар по боевикам ВСУ к западу от Орехова Официальное интернет-представительство президента Украины

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В Запорожской области к западу от Орехова российские войска нанесли массированный удар по скоплению украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«На Запорожье нацистам досталось на орехи. Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника, к западу от Орехова», — написал Рогов.

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Он отметил, что ранее российская армия нанесла поражение ВСУ в Гуляйполе. Там по позициям противника планирующими бомбами отработали авиационные расчеты. Зафиксировано попадание в склады боеприпасов и по местам дислокации живой силы украинских ВС.

Ранее, 13 мая, российские военные ликвидировали склад авиационного ракетного вооружения украинских боевиков в районе города Запорожья. Также ВС России уничтожили склад боеприпасов украинских националистов в районе города Николаева.