Спецоперация 10 мая 2023, 02:21 Американские ЗРК Patriot признали бесполезными и невыгодными на Украине TNI: радар системы Patriot сделает ее легкой мишенью для ВС РФ на Украине U.S. Army

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Военный аналитик Джефф Ламер считает, что США допустили стратегическую ошибку, направив Украине системы Patriot. Комплексы будут уязвимы для российских ударов — и на это есть несколько причин, написал эксперт в статье для The National Interest.

«Работа радара системы Patriot выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов. Это означает, что Patriot не может выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины», — пояснил аналитик главную особенность американских ЗРК.

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Система не может работать в отрыве от других комплексов ПВО, даже если она будет первоклассной с технологической точки зрения. Ее использование против российских ударов не только неэффективно, но и невыгодно.

По мнению автора, Украина сталкивается со всем арсеналом российских ракет и беспилотников, причем последние варьируются от обычных разведывательных до дронов-камикадзе не в пример дешевле Patriot.

«Сомнительно использовать перехватчики стоимостью три миллиона долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше», — аргументировал эксперт.

Главная опасность Patriot заключается в том, что эти системы дают Украине ложное ощущение безопасности украинского неба. И это затягивает начало переговоров и увеличивает в перспективе количество жертв, заключил Ламер.

Системы противовоздушной обороны Patriot от Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов прибыли на Украину в середине апреля.