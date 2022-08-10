Турцию обвинили в помощи России с переправкой техники из Сирии

Россия забрала из Сирии часть своей военной техники. Турция пропустила через пролив Босфор торговое судно «Спарта-2», предположительно, груженое боевыми машинами для проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в Россию в конце прошлого месяца. Представители европейской разведки, отследившие „Спарту-2“, говорят, что она перевозила военные машины для поддержки президента Владимира Путина на Украине», — написал автор статьи.

Судно шло из порта Тартус в Новороссийск. Точной информации, что именно перевезла «Спарта-2», у журналистов нет, они сделали выводы на основе данных разведки и спутниковых снимков за период с 17 по 25 июля. Она пересекла Босфор без помех со стороны Турции, которая запретила проход военных судов в соответствии с Конвенцией Монтре.

Агентство предположило, что таким образом российская армия пополняет запасы техники. Кроме того, оно напомнило, что Россия якобы начала переговоры с Ираном по поводу покупки беспилотников, и допустило малую вероятность сделки по покупке РСЗО у Северной Кореи.