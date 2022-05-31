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    31 мая 2022, 15:58

    Турция закрыла Черное море для кораблей НАТО

    Глава МИД Турции Чавушоглу заявил об отмене учений НАТО в Черном море из-за конвенции Монтре

    Александр Блинов

    Турция отменила и перенесла ряд учений НАТО в соответствии с положениями конвенции Монтре о недопуске военных кораблей в Черное море. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передало РИА «Новости».

    Турция закрыла Черное море для кораблей НАТО

    Министр иностранных дел Турции заявил, что страна взяла на себя роль посредника в процессе по Украине. Чавушоглу усомнился, что Турция сможет выполнять эту роль, если присоединится к санкциям против России. И много тех, кто видит пользу в такой политике, подчеркнул глава МИД Турции.

    «Мы ввели конвенцию Монтре, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. <…> Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», — сказал Чавушоглу.

    Согласно конвенции Монтре, военные корабли из других регионов могут находиться в Черном море не более трех недель. В чрезвычайных ситуациях Турция также вправе ограничить или запретить проход военных кораблей из Черного в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы.