Турция закрыла Черное море для кораблей НАТО

Турция отменила и перенесла ряд учений НАТО в соответствии с положениями конвенции Монтре о недопуске военных кораблей в Черное море. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передало РИА «Новости».

Министр иностранных дел Турции заявил, что страна взяла на себя роль посредника в процессе по Украине. Чавушоглу усомнился, что Турция сможет выполнять эту роль, если присоединится к санкциям против России. И много тех, кто видит пользу в такой политике, подчеркнул глава МИД Турции.

«Мы ввели конвенцию Монтре, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. <…> Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», — сказал Чавушоглу.

Согласно конвенции Монтре, военные корабли из других регионов могут находиться в Черном море не более трех недель. В чрезвычайных ситуациях Турция также вправе ограничить или запретить проход военных кораблей из Черного в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы.