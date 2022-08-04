Эксперт Хрусталев оценил мощь корейских РСЗО KN-09 против американских HIMARS

РСЗО KN-09, которыми владеет Северная Корея, могли бы стать мощным ответом для американских систем HIMARS. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт Российского совета по международным делам по ракетной и ядерной программам КНДР Владимир Хрусталев.

По его словам, корейские системы имеют высокую дальность стрельбы и высокоточные ракеты.

«КНДР с середины 2010-х серийно выпускает 300-мм РСЗО KN-09 с максимальной дальностью стрельбы 200-250 километров и высокоточными ракетами, у них в передней части корпуса установлены аэродинамические поверхности для корректировки уже в полете. На одной пусковой установке восемь направляющих, с ракетой в каждой. Есть варианты как с обычными осколочно-фугасными, так и с кассетными и проникающими бетонобойными боевыми частями», — добавил эксперт.

В случае, если бы в Донбассе у военных оказались такие системы, они могли бы самостоятельно позволить себе удары высокой точности по командным пунктам и складам противника, резюмировал Хрусталев.