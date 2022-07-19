Путин не обсуждал тему поставок беспилотников с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Также эта тема не поднималась во время разговора с лидером страны Али Хаменеи. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — сказал Ушаков в интервью РИА «Новости».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы планирует поставить России до нескольких сотен беспилотников. При этом он уточнил, что речь идет в том числе и об ударных дронах.

По словам американца, Иран не только хочет наладить поставки, но и начать обучать российских военных применению БПЛА. Источник этих данных помощник президента не раскрыл, но сказал, что власти страны располагают «некими сведениями».

Вечером 19 июля самолет Путина прибыл в аэропорт Тегерана, где пройдет саммит стран — гарантов Сирийского урегулирования в рамках астанинского формата. Российский лидер проведет переговоры с иранским и турецким коллегами.