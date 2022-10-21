Три человека погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 01:38 Три человека погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне Владимир Рогов: при обстреле ВСУ переправы в Херсоне погибли три человека, 10 пострадали

Читать 360tv в

Три человека, в том числе дети, погибли после обстрела украинскими военными переправы в Херсоне. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Тelegram-канале.

Он добавил, что есть раненые — 10 мирных жителей. Также сгорели 12 гражданских машин.

Реклама

Рогов заявил, что Украина запустила 12 ракет HIMARS по гражданской переправе через Днепр.

Реклама

«Всего боевики ВСУ нанесли 12 ракетных ударов. 11 ракет сбито российской ПВО. 1 ракета долетела…», — заключил он.

Эту информацию также сообщали источники в экстренных службах Херсона.

Рогов ранее заявил, что украинские войска попытаются захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. Президент Зеленский приказал ВСУ показать успехи на этом направлении до выборов в конгресс США 8 ноября, отметил он.

Замглавы региона Кирилл Стремоусов накануне сообщил, что ВСУ не прекратили атаки на Херсонскую область, однако эти маневры по-прежнему неудачны. По его словам, сейчас украинцы атакуют малыми группами.