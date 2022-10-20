ВС России отбили четыре атаки ВСУ на Херсонском направлении | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 14:29 ВС России отбили четыре атаки ВСУ на Херсонском направлении Замглавы ВГА Стремоусов: ВС РФ за сутки отбили 4 атаки ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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ВС России за сутки отбили четыре украинские атаки на Херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

«За последние сутки было около четырех попыток прорыва. <…> Эшелонированная оборона работает на высоком уровне», — процитировали Стремоусова «Известия».

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Он также констатировал, что линия обороны на указанном направлении выстроили грамотно и профессионально.

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Ранее в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области указал на то, что ВСУ «потеряли боевой запал», уже «не бегут в атаку», как прежде, и каждый день теряют до 200 человек только на южном фронте. Кроме того, значительная часть украинской армии — «насильно мобилизованные, не профессионалы». По мнению Кирилла Стремоусова, при таком раскладе украинским боевикам едва ли удастся прорвать оборону в районе Херсона.

ВСУ начали наступление в Херсонском направлении накануне. Глава региона Владимир Сальдо заявил, что никто не собирается сдавать Херсон и все атаки будут отражены.