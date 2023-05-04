Спецоперация 04 мая 2023, 15:10 Топливное хранилище ВСУ уничтожили под Кировоградом Минобороны: ВС России уничтожили под Кировоградом топливное хранилище ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили в районе Кировограда (украинское название — Кропивницкий) хранилище топлива для Вооруженных сил Украины. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

«В районе города Кировограда уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск», — сказал он.

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У Славянска в ДНР разнесли склад боеприпасов 66-й механизированной бригады, у Волчанска Харьковской области — хранилище артиллерийских снарядов 67-й механизированной бригады ВСУ, у Белогоровки ЛНР — склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков сообщил, что на западе Артемовска российские силы взяли под контроль два дополнительных квартала.

Кировоград в центральной части Украины переименовали в Кропивницкий в рамках закона о декоммунизации. Ночью 3 мая его, по информации руководителя областной администрации Андрея Райковича, атаковали два российских беспилотника. Они повредили нефтебазу и спровоцировали пожар, никто не пострадал.