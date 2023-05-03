Происшествия 03 мая 2023, 09:38 Нефтебазу в центре Украины атаковали беспилотниками Глава Кировоградской области Райкович сообщил об ударе дроном по нефтебазе в Кропивницком РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ночью 3 мая в райцентре Кировоградской области Украины случился сильный пожар. Нефтебазу в Кропивницком атаковали два беспилотника, и это спровоцировало возгорание, сообщил в Telegram-канале руководитель областной администрации Андрей Райкович.

«Около трех [часов] утра сразу три [беспилотника] „Герань-2“ атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв», — написал он.

Реклама

После удара начался пожар. Экстренные службы, по словам Андрея Райковича, сработали оперативно и сразу начали ликвидировать последствия атаки. Масштабы повреждений оценят позднее.

Telegram

Мощные взрывы ночью услышали жители Константиновки в занятой киевским режимом части Донецкой Народной Республики, прилеты зафиксировали в Запорожье и Днепропетровске, сообщило издание «Страна.ua». Командование Воздушных сил Украины отчиталось о 21 сбитом беспилотнике.

Дроны-камикадзе «Герань-2» применили для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которую использовали в военных целях. Политолог Евгений Михайлов назвал их малоуязвимыми для систем ПВО.