Украина изменит 20 названий населенных пунктов на русском языке

Руководство областей Украины должно поменять названия 20 населенных пунктов на русском языке. С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В качестве примера он привел названия Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч.

«Тут есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания», — пояснил Креминь.

По его словам, всего его кабинет насчитал около 20 населенных пунктов, названия которых нужно привести в соответствие с нормами. Также омбудсмен предложил областным чиновникам обратить внимание на названия улиц, площадей и скверов, чтобы тоже их переименовать.

На Украине с 2014 года действует закон о декоммунизации, который разрешает менять названия населенных пунктов и улиц, связанные с Советским Союзом. В рамках реализации этого закона новые названия получили более 900 городов, сел и деревень Украины. Самыми громкими случаями стали переименования Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

В 2019 году вступил в силу закон об украинском языке. Документ предусматривает проведение всех культурных мероприятий с использованием только государственного языка. Для телеканалов доля украинского языка в эфире должна составлять 90%. Следит за выполнением закона уполномоченный по защите государственного языка, который имеет офисы во всех областях Украины.