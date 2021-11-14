Украина изменит 20 названий населенных пунктов на русском языке
Омбудсмен по украинскому языку Тарас Креминь выступил за смену 20 названий населенных пунктов на русском языке
Руководство областей Украины должно поменять названия 20 населенных пунктов на русском языке. С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В качестве примера он привел названия Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч.
«Тут есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания», — пояснил Креминь.
По его словам, всего его кабинет насчитал около 20 населенных пунктов, названия которых нужно привести в соответствие с нормами. Также омбудсмен предложил областным чиновникам обратить внимание на названия улиц, площадей и скверов, чтобы тоже их переименовать.
На Украине с 2014 года действует закон о декоммунизации, который разрешает менять названия населенных пунктов и улиц, связанные с Советским Союзом. В рамках реализации этого закона новые названия получили более 900 городов, сел и деревень Украины. Самыми громкими случаями стали переименования Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.
В 2019 году вступил в силу закон об украинском языке. Документ предусматривает проведение всех культурных мероприятий с использованием только государственного языка. Для телеканалов доля украинского языка в эфире должна составлять 90%. Следит за выполнением закона уполномоченный по защите государственного языка, который имеет офисы во всех областях Украины.