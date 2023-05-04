Спецоперация 04 мая 2023, 10:25 «Поспешили заявить, что кого-то там окружили». Помощник Кадырова опроверг слухи о Белогоровке Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов опроверг окружение 100 бойцов ВС России у Белогоровки РИА «Новости»

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Группа российских военных в районе Белогоровки оттянула на себя внимание противника и занялась его планомерным уничтожением. Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов опроверг ТАСС информацию об окружении.

«Ничего у них не получается, ничего сверхъестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», — сказал он.

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Апты Алаудинов назвал неправдой окружение 100 военнослужащих. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» и второго армейского корпуса прошли вперед, отодвинули противника на 1,5 километра в направлении Кременной и фактически вошли в Белогоровку. Бои продолжились на меловом заводе. Вооруженные силы Украины стянули туда своих бойцов, а российские военные принялись бить по ним. Они оттянули на себя силы противника и стали его уничтожать.

Информация о критической ситуации под Белогоровкой появилась в некоторых СМИ и пабликах, сообщил «Царьград». Разные инсайдеры, в том числе обозреватель Борис Рожин, сообщали об окружении 100 российских бойцов. Военкоры «Русской весны» назвали этот вброс отвлекающим маневром.