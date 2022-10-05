Таможня между ДНР и Россией прекратила работу | 360°

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Таможня между ДНР и Россией прекратила работу

Глава ДНР Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией

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Паспортный контроль и досмотр на бывшей границе ДНР с Россией пока сохраняется, но таможни больше не будет. Об этом заявил глава Республики Денис Пушилин, в своем Telegram-канале.

«С нуля часов сегодняшнего дня не будет таможни. Но на каком-то этапе у нас будет все же паспортный контроль на границе и будет контроль на перевозку запрещенных предметов. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки», — сказал он.

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В ближайшее время планируется сделать совмещенный пост, он максимально упростит пересечение границы. Паспорта ДНР больше не выдаются, а получить паспорт РФ жители республики смогут без этого документа.

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«Мы граждане РФ», — подытожил Пушилин.

В состав России вошли четыре новых региона. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это логическим продолжением воссоединения русских земель. Договоры подписали 30 сентября, их ратифицировали в Госдуме и Совфеде. Юридическая процедура оформления конституционного статуса субъектов завершится в течение недели.

Референдумы прошли с 22 по 27 сентября. В ДНР за интеграцию проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

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Референдумы о присоединении к России

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