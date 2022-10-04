Госдума рассказала о сроках оформления статуса новых субъектов РФ | 360°

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Экология
04 октября 2022, 10:03
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
Подмосковье
04 октября 2022, 10:03
Предприятие по сжижению газа создаст 30 новых рабочих мест в Кашире
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Общество
04 октября 2022, 09:57
H&M начал закрывать свои магазины в России
Мир
04 октября 2022, 09:57
Немцы раскритиковали Бербок за ее слова о Путине
Подмосковье
04 октября 2022, 09:54
Схему посадки пассажиров временно изменят в электричках Белорусского и Савеловского направлений
Экология
04 октября 2022, 09:42
Москвичам пообещали облачную погоду с ветром и кратковременными дождями
Подмосковье
04 октября 2022, 09:40
Подмосковье вошло в тройку лидеров на всероссийской спартакиаде по летним видам спорта
Мир
04 октября 2022, 09:36
ВМС десяти стран, включая США, начали учения у берегов Южной Кореи
Спецоперация
04 октября 2022, 09:33
«Выбивали врага из его окопов». Танкист — о бое против ВСУ