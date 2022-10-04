Госдума рассказала о сроках оформления статуса новых субъектов РФ | 360°

Общество 04 октября 2022, 09:04 Поделиться Telegram

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Viber Госдума рассказала о сроках оформления статуса новых субъектов РФ Депутат крымской ГД Бахарев: оформление статуса новых субъектов РФ займет несколько дней РИА «Новости»

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Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов Российской Федерации займет несколько дней, она должна завершиться на этой неделе. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.

«Оформление конституционного статуса новых субъектов займет еще несколько дней. Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены», — сказал политик.

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Договоры о включении в состав РФ новых субъектов Путин и главы этих регионов подписали 30 сентября. Этому предшествовали пятидневные референдумы, на которых жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали решение о присоединении к Российской Федерации.

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Ранее Госдума ратифицировала эти договоры.

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