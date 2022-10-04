Совфед ратифицировал соглашения о присоединении к России новых регионов | 360°

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Совфед ратифицировал соглашения о присоединении к России новых регионов

Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о присоединении к России новых регионов

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Сенаторы единогласно поддержали присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Совет Федерации ратифицировал договоры.

Заседание состоялось 4 октября. Договоры поддержали 153 сенатора, или 90%. Никто не выступил против ратификации и не стал воздерживаться от голосования.

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«В ходе референдумов жители Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей ясно высказали свою позицию, проголосовав за возвращение на свою настоящую большую Родину — в Россию. Мы один народ», — сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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Новые регионы сохранят свои названия. Руководители Запорожской и Херсонской областей получат статус губернаторов, а ЛНР и ДНР — глав республик.

Госдума ратифицировала договоры и рассмотрела законопроекты о вхождении четырех новых регионов в состав России 3 октября. Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов займет несколько дней и завершится на этой неделе.

Совет Федерации РФ

Референдум

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

Референдум в Запорожской области 2022

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