Совфед ратифицировал соглашения о присоединении к России новых регионов | 360°

Важное 04 октября 2022, 10:35 Поделиться Telegram

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Viber Совфед ратифицировал соглашения о присоединении к России новых регионов Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о присоединении к России новых регионов пресс-служба Совфед РФ

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Сенаторы единогласно поддержали присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Совет Федерации ратифицировал договоры.

Заседание состоялось 4 октября. Договоры поддержали 153 сенатора, или 90%. Никто не выступил против ратификации и не стал воздерживаться от голосования.

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«В ходе референдумов жители Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей ясно высказали свою позицию, проголосовав за возвращение на свою настоящую большую Родину — в Россию. Мы один народ», — сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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Новые регионы сохранят свои названия. Руководители Запорожской и Херсонской областей получат статус губернаторов, а ЛНР и ДНР — глав республик.

Госдума ратифицировала договоры и рассмотрела законопроекты о вхождении четырех новых регионов в состав России 3 октября. Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов займет несколько дней и завершится на этой неделе.

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