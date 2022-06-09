Пушилин назвал справедливым смертный приговор иностранным наемникам

Иностранных наемников приговорили в ДНР к смертной казни. Глава народной республики Денис Пушилин назвал решение суда справедливым.

«Что еще немаловажно, сами преступники, наемники не скрывали свои преступления, и какую-то часть просто брали и опубличивали», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Он уточнил, что иностранцы выкладывали материалы о своих преступлениях в соцсетях. По словам Пушилина, приговор суда был предсказуем, а высшая мера наказания для наемников является логичной и справедливой.

«Есть месяц сейчас на обжалование в кассационном порядке. Воспользуются или нет — тоже посмотрим», — добавил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что ни Марокко, ни Великобритания не стали выходить на связь с ДНР, чтобы обсудить дальнейшую судьбу осужденных.

«На данный момент у меня нет ни одного факта, чтобы власти Великобритании заботились о своих гражданах, обеспокоены были судьбой своих граждан и выходили на кого бы то ни было в ДНР, будь это руководство республики, правоохранительные органы», — заключил глава народной республики.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.