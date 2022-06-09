Иностранные наемники обжалуют смертный приговор суда ДНР

Осужденные Верховным судом Донецкой Народной Республики иностранные наемники обжалуют вынесенный им смертный приговор. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов подсудимых, Павел Косован.

«Желание всех троих — обжаловать приговор», — заявил он.

По словам Косована, его клиенты не были готовы услышать вынесенный приговор о смертной казни.

Суд ДНР приговорил к смертной казни марокканца Саадуна Брагима, а также подданных Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера за участие в боевых действия в составе вооруженных формирований Украины.

Осужденные могут обжаловать приговор в кассационном порядке в Верховном суде республики через апелляционную палату в течение одного месяца со дня провозглашения.