Суровикин назвал число боевых вылетов российской авиации в ходе СВО | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 21:28 Суровикин назвал число боевых вылетов российской авиации в ходе СВО Командующий СВО Суровикин: авиация РФ совершила более 34 тысяч боевых вылетов пресс-служба Минобороны России

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Экипажи авиации Вооруженных сил России за время проведения спецоперации (СВО) на Украине совершили свыше 34 тысяч боевых вылетов, применив свыше семи тысяч средств поражения, заявил командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин. Его слова привел ТАСС.

«Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО», — пояснил он.

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По словам Суровикина, хорошо себя показали гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна система ПВО Украины не смогла остановить это оружие.

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Командующий СВО также отметил эффективность стратегических крылатых ракет воздушного базирования. Они использовались для нанесения высокоточных ударов.

ВСУ не прекратили обстрелы Донбасса и освобожденных территорий, которые после проведения референдума стали частью России. Украинские солдаты готовят провокации на Николаевском и Криворожском направлениях. Киев планирует удары по критически важной инфраструктуре, в том числе по Каховской ГЭС. В связи с возникшей угрозой жителей Херсонской области хотят переместить в более безопасные районы.