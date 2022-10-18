Украина начала накапливать силы на Николаевском и Криворожском направлениях | 360°

Важное 18 октября 2022, 21:14 Украина начала накапливать силы на Николаевском и Криворожском направлениях Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ накапливают силы на Николаевском направлении Pixabay.com

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Вооруженные формирования Украины накапливают силы на Николаевском и Криворожском направлениях. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо напомнил, что Украина предпринимает все усилия, чтобы противостоять России.

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«И сейчас накапливает огромные силы на Николаевском и Криворожском направлениях», — сообщил Сальдо в видеообращении.

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Врио губернатора отметил, что Украина готовит Херсону участь Донбасса, который до сих пор страдает от ежедневных артиллерийских и ракетных обстрелов. ВСУ копят силы для массированной атаки, российская сторона сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление, сообщил Сальдо. Глава региона отметил, что военные действия могут начаться на территории Херсонской области.

Жителей правобережной части Херсонской области будут перемещать в более безопасные места из-за угрозы разрушения ГЭС, заявил Сальдо. Существует опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.