Жителей Херсонской области переместят из-за угрозы разрушения ГЭС | 360°

Важное 18 октября 2022, 21:16 Жителей Херсонской области переместят из-за угрозы разрушения ГЭС Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о необходимости переместить жителей региона

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Жителей правобережной части Херсонской области будут перемещать в более безопасные места из-за угрозы разрушения ГЭС. Такое заявление сделал врио губернатора области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

ВСУ готовят серьезную провокацию в Херсонской области. В связи с этим власти региона приняли решение о временном перемещении жителей правобережной части области на левый берег Днепра. Это вызвано угрозой затопления, отметил Сальдо.

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«Существует опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — рассказал он.

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Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВСУ готовят массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Кроме того, бойцы ВСУ стягивают все имеющиеся у них резервы на передовую. Ситуация, которая сейчас разворачивается в зоне спецоперации, по его словам, является крайне напряженной