ВСУ готовят массированный удар по плотине Каховской ГЭС | 360°

Важное 18 октября 2022, 21:06 ВСУ готовят массированный удар по плотине Каховской ГЭС Генерал Суровикин заявил о планах ВСУ ударить по Каховской ГЭС Источник фото: РИА "Новости"

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Российские спецслужбы располагают сведениями о том, что ВСУ готовят массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Такое заявление сделал командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

Официальный Киев готовит массированный ракетный удар. ВСУ планируют нанести его по плотине Каховской ГЭС, отметил Суровикин.

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«Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», — заявил он в ходе интервью.

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Кроме того, бойцы ВСУ стягивают все имеющиеся у них резервы на передовую. Ситуация, которая сейчас разворачивается в зоне спецоперации, по его словам, является крайне напряженной. А для того, чтобы бойцы ВСУ не могли обратиться в бегство, официальный Киев, как отметил Суровикин, использует заградотряды.