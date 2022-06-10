Суды над наемниками стали редкостью. Ради тишины в прессе правительства идут на обманы и убийства

Трех наемников из Великобритании и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР. Запад бурно воспринял эту новость, передовицы британских газет уже назвали их заложниками, а приговор — фиктивным. Однако участь пойманных наемников всегда решают в соответствии с законами страны, в которой проходит суд. А в большинстве конфликтов таких людей и вовсе принципиально не берут в плен.

Агония британской прессы

Британский таблоид Меtrо заявил, что приговор двум гражданам Великобритании, Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму стал «последним предупреждением безнравственности режима» Владимира Путина, а военнопленных назвал «разменной монетой после фиктивного приговора». Газета Daily Mirror и вовсе выпустила заголовок «Приговорены к смерти Путиным», а режим в ДНР назвала марионеточным.

Издание Тhе Guаrdiаn написало, что процесс над британскими наемниками закончился «отвратительным показательным приговором советской эры», а тот факт, что они оказались в плену, — нарушением Женевской конвенции.

Британские СМИ также заявили, что у наемников якобы было украинское гражданство и они участвовали в военном столкновении как бойцы ВСУ. По данным The Daily Telegraph, оба приговоренных к казни британца жили на Украине до начала специальной военной операции и уже несколько лет служили в украинской армии.

В Великобритании уже заявили, что осужденных должны считать военнопленными и отменить расстрел, к которому их приговорили в ДНР, в соответствии с условиями Женевской конвенции.

Однако представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что они не являются комбатантами и не могут получить статус военнопленных. Все дальнейшие вопросы относительно судьбы приговоренных она предложила адресовать руководству ДНР, где и был вынесен приговор.

Казни наемников

Казни наемников по приговору суда во время военных действий стали редки. Последний громкий случай был в 1976 году. Тогда в ходе Луандийского процесса трех британцев и одного американца приговорили к смертной казни за участие в гражданской войне в Анголе в качестве наемников. Еще девятерых трибунал приговорил к срокам от 16 до 30 лет. При этом вину признал только один из них. Об этом писала Malta Independent.

Тогда британские власти просили правительство Анголы проявить милосердие к осужденным, но никакого серьезного политического давления не оказывали. А британский военный Джон Банкс, набиравший наемников, и вовсе заявил, что ему не жаль приговоренных к смерти солдат, так как они знали, на что шли.

Источник фото: РИА «Новости»

Украинские военные с «Азовстали» в Мариуполе, сдавшиеся в плен

Другой громкий приговор наемников к казни за участие в боевых действиях имел место на Сейшельских островах в 1982 году. Тогда четверых граждан ЮАР, Зимбабве и Великобритании осудили за участие в попытке переворота, организованном ЮАР против правительства Сейшел в 1981 году, и госизмену. Об этом сообщало издание Upi.

В 2020 году суд Венесуэлы приговорил двух американских наемников к 20 годам тюрьмы за участие в неудачной попытке свергнуть президента страны Николаса Мадуро, писало abc.net.

Сейчас также готовится процесс над гражданином Южной Кореи, который вернулся на родину после неудачного опыта наемничества на стороне ВСУ. По данным «Военного обозрения», он разочаровался в идеях украинской армии, поэтому решил уехать из страны. В Южной Корее его собираются судить за незаконное пересечение границы и участие в иностранной военной кампании в качестве наемника — по этим двум обвинениям ему грозит смертная казнь.

Размытая практика

Политолог Илья Гераскин в разговоре с «360» подчеркнул, что институт наемничества существует примерно столько же, сколько существует само понятие войны.

«Кто-то на этом зарабатывает деньги, кто-то выполняет чужие приказы, продиктованные политическими соображениями, а кто-то в принципе выполняет там какую-то свою личную волю», — объяснил он.

По словам военного специалиста и историка Александра Широкорада, говорить о ситуации с наемниками в мире достаточно сложно, так как в каждой стране их будут судить по местному законодательству. Где-то, как в ДНР, их могут приговорить к смертной казни, где-то высшая мера наказания — пожизненное заключение, а в некоторых странах до суда такие участники боевых действий просто не доходят.

В той же Ливии или Сирии никаких публичных процессов не было — там могли просто на месте расстреливать, а потом говорили, что они погибли в бою Александр Широкорад.

В последние годы громких процессов над наемниками, которые бы заканчивались казнью, не было, хотя многие страны предусматривают такую возможность. Сейчас пленные наемники чаще оказываются в тюрьмах или используются для обмена или торга между воюющей страной и родиной наемника. Свою роль в небольшом количестве процессов над наемниками сыграло и то, что некоторые страны пытаются скрыть факт того, что их граждане участвовали в военных действиях за деньги.

«Понятие „наемники“ размыто, потому что если это, например, англичане, они говорят, что сражаются как члены ВСУ, иногда им выдают гражданство постфактум, когда попал в плен. Кроме того, сейчас много ЧВК, их статус вообще не определен», — добавил Широкорад.

Будет ли казнь?

Илья Гераскин предположил, что западные страны, та же Великобритания, все же захотят спасти жизни своих граждан, так что проявят инициативу за столом переговоров. В таком случае Россия и ДНР могут пойти на обмен пленными, если получат выгодное предложение.

«Я допускаю, что Запад захочет пойти на такой шаг ради сохранения имиджа. И Россия спасет тех ребят, которых Украина взяла в плен в результате специальной военной операции. Это самый реалистичный сценарий, но только если Запад проявит инициативу за столом переговоров», — подчеркнул он.

Александр Широкорад согласился с тем, что с высокой долей вероятности смертный приговор в итоге удастся изменить.

«В ДНР и ЛНР смертная казнь осталась юридически, но практически их вряд ли будут расстреливать — их либо обменяют, либо они отсидят, а лет через 10, когда все устаканится, их выпустят», — уверен он.

Если суд одобрит апелляцию защиты наемников, казнь им могут заменить на 25 лет тюрьмы.