Британский чиновник пообещал задействовать дипканалы для спасения осужденных в ДНР наемников
Уокер: Великобритания будет использовать дипломатические каналы в деле с судом над наемниками в Донбассе
Великобритания будет добиваться для осужденных в Донбассе наемников статуса военнопленных. Об этом телеканалу Sky News рассказал замминистра образования Соединенного Королевства Робин Уокер, сообщил ТАСС.
Он назвал прошедшее судебное разбирательство нелегитимным и устроенным «бутафорским правительством». По мнению британца, оснований для уголовного преследования воевавших на стороне Украины мужчин нет.
Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними
Чиновник сослался на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что к наемникам следует относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией.
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима за ведение боевых действий против мирных жителей Донбасса в составе националистических подразделений Украины.