Британский чиновник пообещал задействовать дипканалы для спасения осужденных в ДНР наемников

Великобритания будет добиваться для осужденных в Донбассе наемников статуса военнопленных. Об этом телеканалу Sky News рассказал замминистра образования Соединенного Королевства Робин Уокер, сообщил ТАСС.

Он назвал прошедшее судебное разбирательство нелегитимным и устроенным «бутафорским правительством». По мнению британца, оснований для уголовного преследования воевавших на стороне Украины мужчин нет.

Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними

Чиновник сослался на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что к наемникам следует относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией.

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима за ведение боевых действий против мирных жителей Донбасса в составе националистических подразделений Украины.