Приехали на сафари. Приговор к казни в ДНР станет сигналом всем наемникам

Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к казни. Их должны расстрелять. Правда, у мужчин есть месяц, чтобы подать апелляцию. Специалисты не уверены, поможет ли она им. В любом случае вынесенный приговор — четкий знак другим наемникам, а также их государствам, что ехать в Донбасс и вовлекаться в конфликт не стоит.

Приговор к расстрелу

Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера и одного гражданина Марокко Саадуна Брагима, которые воевали на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни. Сторона обвинения предоставила все необходимые для этого доказательства, пояснил по итогам заседания председательствующий коллегии по делу Александр Никулин.

«При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Подсудимые признали свою вину накануне, 8 июня, по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Также Пиннер и Брагим признались в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Согласно законам республики, приговоренных расстреляют. Это гуманнее электрического стула. Об этом «360» рассказал адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский.

Это гуманнее 100%, если брать электрический стул. Остальные виды казни я не берусь анализировать. <…> Но у нас в СССР, на большей части Европы исторически так сложилось, что последние десятилетия применялся только такой способ, он достаточно гуманен Дмитрий Аграновский.

У электрического стула были случаи сбоя — и приговоренного не удавалось казнить сразу, что делает казнь негуманной.

Знак другим наемникам

В Великобритании ранее заявляли о намерении обжаловать решение суда ДНР, если наемникам будет вынесен смертный приговор. В течение месяца иностранцы действительно смогут подать апелляцию. Правда, адвокат Игорь Ким уверен, что ни о каком обжаловании речи быть не может.

«Какая может быть апелляция, какое может быть оправдание людям, которые десятками, сотнями истребляли людей, мирное население. <…> Они убивали мирное население Донбасса и Луганска. И не только. Эти наемники прибыли из Сирии. Это не первая акция, которая была проведена ими. Это серийные наемники, которым нужно было положить конец. Слава Богу, что их поймали», — сказал Ким «360».

Другого мнения придерживается Аграновский. Он считает, что апелляция, возможно, даже спасет наемников от казни. По его словам, теоретически в апелляционной инстанции можно добиться многого. Приговор могут изменить, его могут направить на новое рассмотрение, его могут отменить и прекратить дело в отношении них. Апелляция все это может. Другой вопрос — есть ли для этого основания.

На сегодня этот процесс можно назвать показательным — в отношении других лиц, которые приехали на сафари, приехали зарабатывать деньги или приехали развлекаться из других стран. <...> Это также жест странам, которые как минимум нейтрально относятся, а частенько и поощряют участие граждан в боевых действиях, в убийствах граждан ДНР, ЛНР и РФ Дмитрий Аграновский.

Правда, приведут ли этот приговор в исполнение, далеко не факт, считает Аграновский. Ведь впереди еще масса процедур: обжалование, возможность помилования и так далее. Тем не менее иностранным наемникам из всех стран уже четко дали понять, что ехать в ЛНР и ДНР не надо.

«Это вообще не ваша война, это трагедия, потому что действительно два братских народа удалось стравить, а вы еще тут лезете со стороны участвовать. С вами, естественно, в этом случае будут разговаривать, как говорили раньше, по всей строгости законов военного времени», — подчеркнул адвокат.

Приговор военного времени

О том, что иностранным наемникам может грозить смертная казнь, 27 мая заявил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генеральной прокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. Он пояснил, что такой приговор возможен в условиях военного времени. С этим согласен и Аграновский.

«Я не берусь определять справедливость или несправедливость приговора, потому что я не участвовал в процессе. Но то, что он логичный, это да, потому что соответствующие статьи в УК ДНР имеются, соответствующие санкции тоже там имеются. Суд не вышел за рамки УК ДНР. <…> Также был разъяснен порядок обжалования», — пояснил Аграновский.

С этим согласен и Ким. Он подчеркнул, что наемников судят по закону военного времени, по законам ДНР. Соответственно, суд при вынесении приговора руководствовался принципом справедливости.

«Те многочисленные террористические акты в отношении мирных жителей Донбасса и Луганска <…> являются крайне не то что возмутительными, они подлежат именно высшей мере наказания. При принятии приговора суд руководствовался не только прописными правилами, но и незыблемым принципом для всех времен и народов — принципом справедливости. Именно он и позволил принять это сложное решение», — отметил он.