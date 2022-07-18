Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения», в противном случае они будут вестись на языке ультиматумов. Украинская власть могла бы пойти на переговоры, однако у нее нет такой команды от Запада, который хочет ослабить Россию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам министра, в противном случае это будет язык ультиматумов, писало РИА «Новости».

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим сам отказывается от переговоров. Эту позицию Украине внушает Запад.

Россия не отказывается от переговоров, но они будут уже на новых условиях. Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что после приостановки украинскими властями договоренностей, которых достигли в Стамбуле, не было никаких попыток для поддержания контактов.

Источник фото: Генеральное консульство РФ в Стамбуле

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявлял, что российская сторона положительно отреагирует на возобновление переговоров, но она будет настаивать на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, а также на признании нынешнего статуса Крыма, ДНР и ЛНР.

Россия отправила предложения по проекту мирного договора, но Украина до сих пор на них не ответила. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, отказ Украины от мирных переговоров влияет на перспективы сохранения украинской государственности.

Команда от Запада

Российский политик, бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Федерального собрания страны Франц Клинцевич объяснил «360», что Украина, возможно, рассматривала бы мирное урегулирование ситуации, но у нее нет такой команды.

Сегодня ни Зеленский, ни его генералы не командуют всеми событиями, которые происходят. Там натовские офицеры и генералы, которые коммуницируют и разрешают использовать возможности стран НАТО Франц Клинцевич.

Высказывания Кулебы говорят о том, что у украинских властей нет команды на примирение. По словам Клинцевича, Западу не нужно, чтобы Россия победила, — он хочет, чтобы Россия ослабла и не могла решать стратегические и суверенные задачи.

Источник фото: пресс-служба МИД РФ

«Они хотят, чтобы Россия была источником нефти, газа, зерна и минеральных удобрений. Чтобы в России работали и точно так же выполняли команды, как это делает сейчас Украина», — рассказал специалист.

Попытки поднять моральный дух

Заявления властей Украины о поражении России кажутся смешными и нереалистичными, но делают они их для того, чтобы уменьшить деморализацию среди населения. По словам Клинцевича, на Украине не раскрывают настоящие масштабы потерь.

«Там большая и серьезная трагедия, но с ней не считается ни их украинская власть, ни тем более заграничная. У них совсем другие задачи. Нет сомнений, что люди деморализованы и их моральный дух пытаются поднять», — рассказал Клинцевич.

Некоторые военнослужащие предпринимают небольшие попытки контрнаступления, но эти попытки гиперболизируют в серьезные победные наступательные действия. Но после такой рекламы у населения наступает глубочайшее разочарование.

Клинцевич не исключил, что по требованию Запада Украина может пойти на мирное регулирование, но вряд ли Россия примет эти условия.