МИД России назвал условия для переговоров с Украиной

Если Украина захочет возобновить переговоры, Россия положительно отреагирует, однако будет настаивать на уже озвученных условиях соглашения. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко «Интерфаксу».

«Российский подход остается прежним — будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Украина до сих пор не направила ответ на апрельские предложения России по проекту мирного договора. Россия намерена «настаивать на получении внятного ответа на упомянутые предложения, а также соизмеряться с ситуацией „на земле“, которая постепенно меняется».

«Переговорный процесс, начатый по инициативе украинской стороны, по ее же вине и был прекращен. Не обошлось здесь без участия Запада, который фактически запретил Киеву вести переговоры», — заметил Руденко.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что страна не отказывается от переговоров, а тем, кто отказывается, «чем дальше, тем сложнее будет договариваться» с ней.