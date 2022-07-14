МИД России назвал условия для переговоров с Украиной
МИД России: соглашение с Украиной должно фиксировать ее безъядерный статус
Если Украина захочет возобновить переговоры, Россия положительно отреагирует, однако будет настаивать на уже озвученных условиях соглашения. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко «Интерфаксу».
«Российский подход остается прежним — будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик», — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Украина до сих пор не направила ответ на апрельские предложения России по проекту мирного договора. Россия намерена «настаивать на получении внятного ответа на упомянутые предложения, а также соизмеряться с ситуацией „на земле“, которая постепенно меняется».
«Переговорный процесс, начатый по инициативе украинской стороны, по ее же вине и был прекращен. Не обошлось здесь без участия Запада, который фактически запретил Киеву вести переговоры», — заметил Руденко.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что страна не отказывается от переговоров, а тем, кто отказывается, «чем дальше, тем сложнее будет договариваться» с ней.