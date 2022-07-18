facebook_pixel
    18 июля 2022, 18:30

    Условия для переговоров с Украиной полностью изменились — помощник Путина

    Помощник президента России Ушаков: переговоры с Украиной возобновятся на новых условиях

    Анатолий Минкин

    Украина и поддерживающие ее страны Запада не проявили заинтересованности в возвращении переговоров с российской делегацией. Но если это произойдет, то уже на абсолютно новых условиях. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

    Условия для переговоров с Украиной полностью изменились — помощник Путина

    Он напомнил, что после приостановки киевской властью договоренностей, которых делегации достигли в Стамбуле, никаких попыток вернуться к переговорам не было.

    «С нами никто не поддерживал и не поддерживает никаких контактов», — подчеркнул Ушаков.

    Помощник президента отметил, что в случае желания Украины вернуться за стол переговоров властям страны придется согласиться на новые условия.

    «Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них [будут] совершенно иные. Посмотрим», — добавил Ушаков.

    Делегации России и Украины провели несколько раундов переговоров в марте и апреле. Последняя очная встреча прошла в Стамбуле, где представители Украины представили проект договора, предусматривающий нейтральный и внеблоковый статус страны в обмен на гарантии безопасности.

    Стороны продолжили обсуждение пунктов договора в онлайн-формате. Но после того, как российская сторона передала обновленный документ Украине, диалог прекратился. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевскому режиму продолжить переговоры запретили представители стран Запада.