Украина и поддерживающие ее страны Запада не проявили заинтересованности в возвращении переговоров с российской делегацией. Но если это произойдет, то уже на абсолютно новых условиях. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он напомнил, что после приостановки киевской властью договоренностей, которых делегации достигли в Стамбуле, никаких попыток вернуться к переговорам не было.

«С нами никто не поддерживал и не поддерживает никаких контактов», — подчеркнул Ушаков.

Помощник президента отметил, что в случае желания Украины вернуться за стол переговоров властям страны придется согласиться на новые условия.

«Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них [будут] совершенно иные. Посмотрим», — добавил Ушаков.

Делегации России и Украины провели несколько раундов переговоров в марте и апреле. Последняя очная встреча прошла в Стамбуле, где представители Украины представили проект договора, предусматривающий нейтральный и внеблоковый статус страны в обмен на гарантии безопасности.

Стороны продолжили обсуждение пунктов договора в онлайн-формате. Но после того, как российская сторона передала обновленный документ Украине, диалог прекратился. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевскому режиму продолжить переговоры запретили представители стран Запада.