Отказ Украины от мирных переговоров создает условия для того, чтобы она в будущем исчезла как государство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к депутатам Народного совета Луганской Народной Республики. Текст выступления появился на сайте российского парламента.

Володин подчеркнул, что на планы и действия России отказ Украины и ее «западных хозяев» от переговоров никак не влияет.

«Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой. Фактически этими действиями киевский режим создает условия, чтобы Украины как государства в перспективе не стало», — добавил председатель Госдумы.

По его мнению, все, что сейчас происходит на Украине, — «прямая ответственность циничной политики Вашингтона и Брюсселя».

Володин сегодня совершил рабочую поездку в ЛНР. Помимо депутатов Народного совета, он встретился с главой республики Леонидом Пасечником и председателем Народного собрания Денисом Мирошниченко. Председатель российского парламента анонсировал выход на новые форматы сотрудничества и заявил, что «межпарламентский диалог должен быть эффективным».