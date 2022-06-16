США не обращались в МИД России по поводу схваченных под Харьковом наемников

Американские власти не запрашивали информацию об Александре Дрюке и Энди Хьюне, взятых в плен в боях под Харьковом. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости»

«У меня нет такой информации, я проверяю каждый день, проверю и сегодня», — сказала она.

Мария Захарова отметила, что все данные о судьбе задержанных иностранных наемников или приговоренных к суду предаются гласности.

Источники британских СМИ рассказали об Александре Дрюке и Энди Хьюне. Мужчины 39 и 27 лет вступили в ряды украинской армии в качестве добровольцев. Они являются гражданами США. По словам сослуживцев, бойцы неделю назад попали в окружение и сдали оружие.

Координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби ранее заявил, что знает о случившемся, но не может подтвердить информацию о наемниках. Он призвал американцев не ездить на Украину.