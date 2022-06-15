Два американских наемника попали в плен к российской армии на Украине

Американские добровольцы с позывными Бама и Хейт, которые сражались на украинской стороне, попали в плен к российским военнослужащим. Об этом написали в Twitter их сослуживцы, информацию подтвердило британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

«Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», — говорится в сообщении.

The Telegraph подтвердил, что двое американцев пленены во время ожесточенного боя под Харьковом на прошлой неделе. Это 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, они были добровольцами в украинской армии. Бама и Хейт стали первыми американцами, попавшими в плен к ВС РФ, пишет издание.