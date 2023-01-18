Спецоперация 18 января 2023, 14:14 Среди взятых в плен в Соледаре оказались иностранные наемники Врио главы ДНР Пушилин: российские силы взяли в плен в Соледаре иностранных наемников РИА «Новости»

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В Соледаре среди взятых в плен российскими военнослужащими оказались иностранные наемники. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Иностранные наемники есть», — подчеркнул он.

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Пушилин обратил внимание, что украинские власти максимально скрывают эту информацию. Точное число пленных врио главы ДНР не назвал.

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Советник врио главы республики Ян Гагин отмечал, что бойцы ВСУ в радиоэфире открыто говорили о местонахождении польских наемников в Соледаре. Российские силы нанесли артиллерийские удары по их позициям именно благодаря этой информации.

О полном освобождении города стало известно 17 января. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук пояснил «360», что взятие города под контроль ВС РФ нарушило устойчивость обороны украинских националистов в Донбассе.