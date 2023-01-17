Эксклюзив 17 января 2023, 11:50 Освобождение Соледара нарушило устойчивость обороны ВСУ в Донбассе Военный эксперт Матвийчук: оборона ВСУ в Донбассе нарушилась после освобождения Соледара РИА «Новости»

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Освобождение Соледара российскими военными нарушило устойчивость обороны украинских националистов в Донбассе, им пришлось спешно перемещать свои подразделения на новые участки фронта. Об этом «360» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Потеря Украиной Соледара — наш стратегический успех. В военной науке есть понятие устойчивость обороны. Так вот, Соледар был одним из пунктов устойчивой обороны Украины в этом районе. Мы его взяли, оборона ВСУ нарушилась, их войска стали двигаться», — сообщил он.

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По словам эксперта, в дальнейшем для российской армии откроется путь по направлению к Славянску и Краматорску.

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«Мы выполнили тактическую задачу, разгромили противника на двух позициях и выходим на третью, на новый оборонительный рубеж ВСУ», — добавил Матвийчук.

Полковник в отставке подчеркнул, что в случае разгрома украинской группировки в Славянске и Краматорске Россия получит возможность наступать вглубь страны, на Николаев, Запорожье и Кривой Рог.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР подтвердил освобождение российскими военными Соледара.