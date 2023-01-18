Спецоперация 18 января 2023, 07:48 Власти ДНР заявили, что ВСУ выдали в радиоэфире позиции польских наемников Советник Пушилина Гагин: ВСУ выдали в радиоэфире позиции наемников из Польши в Соледаре Фото: офис президента Украины

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Украинские бойцы в радиоэфире открыто говорили о местонахождении польских наемников в Соледаре. Благодаря данной информации российские войска смогли нанести по ним артиллерийские удары. Об этом советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал РИА «Новости».

Гагин напомнил, что польские власти требуют от Германии передать танке украинской стороне. На фоне этого странно смотрятся реальные отношения между представителями Украины и Польши на поле боя.

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«Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — отметил представитель ДНР.

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По его словам, в ВСУ поляков не любят и часто ставят их на опасные участки фронта, относясь к союзникам как к «неприятным попутчикам». Гагин выразил мнение, что на самом деле у украинцев и поляков совсем разные цели: первые хотят независимости, а вторые — западную часть Украины.