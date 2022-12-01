Спецоперация 01 декабря 2022, 15:53 Среди сотрудников Запорожской АЭС оказались корректировщики ВСУ «Росэнергоатом»: среди сотрудников ЗАЭС были корректировщики ВСУ РИА «Новости»

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Среди сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, оказались корректировщики вооруженных сил Украины. Об этом рассказал советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире «Первого канала».

«Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — сказал он.

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Ранее Карчаа сообщил, что два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова». Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвала атаки на Запорожскую АЭС безрассудным поступком.

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После перерыва украинские войска возобновили обстрелы электростанции 19 ноября. ВСУ бьют по территории ЗАЭС из артиллерии. Специалисты Росатома осмотрели станцию после очередной атаки и нашли осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице. Подобные обозначения не наносятся на боеприпасы российского производства.