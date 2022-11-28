Спецоперация 28 ноября 2022, 11:53 Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова» Карчаа: энергоблоки ЗАЭС перевели в режим «горячего останова» РИА «Новости»

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Два энергоблока Запорожской атомной электростанции перевели в режим «горячего останова». Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал гендиректор «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города. Конечно, температура оставляет желать лучшего. Все что могут, атомщики делают в этих условиях», — сказал Карчаа.

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Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Она является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по числу блоков. Российские военные в ходе спецоперации на Украине взяли ЗАЭС под свой контроль.

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В последние недели ВСУ усилили обстрелы ЗАЭС. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло высказала мнение, что атаки на Запорожскую АЭС являются безрассудным поступком.