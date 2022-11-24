Важное 24 ноября 2022, 00:36 Обстрелы Запорожской АЭС безрассудны — замгенсека ООН Замгенсека ООН Ди Карло назвала безрассудными обстрелы Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Обстрелы Запорожской АЭС являются безрассудным и предосудительным поступком. С таким заявлением выступила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошел на выходных, безрассуден и предосудителен», — сказала Ди Карло во время своего выступления на срочном заседании Совбеза ООН по Украине.

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По ее словам, атаки станции являются вопиющими. Заместитель генсека организации призвала немедленно прекратить все боевые действия вокруг Запорожской АЭС.

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Украинские войска возобновили обстрелы электростанции 19 ноября после длительного перерыва. Они стали бить по территории ЗАЭС из артиллерии. Как сообщил представитель Росэнергоатома Дмитрий Шевченко, специалисты Росатома осмотрели станцию после очередной атаки. Они нашли осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице. Подобные обозначения не наносятся на боеприпасы российского производства. Всего сотрудники госкорпорации насчитали более 20 попаданий по территории Запорожской АЭС.