Спецоперация 23 ноября 2022, 21:41 Более 20 снарядов ВСУ крупного калибра попали по Запорожской АЭС Росатом: более 20 снарядов крупного калибра попали в Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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Сотрудники Росатома провели осмотр Запорожской АЭС после обстрела и обнаружили осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Росэнергоатома Дмитрий Шевченко.

«На этом осколке, который я нашел после обстрела на территории ЗАЭС, маркировка на латинице. Насколько я понимаю, такая маркировка не используется в боеприпасах производства России или Советского Союза… Было более 20 попаданий на территорию из орудий крупного калибра», — объяснил Шевченко.

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По его словам, что Украина не обстреливала Запорожскую АЭС более двух месяцев. Однако только за последние четыре дня ВСУ успели дважды устроить массированный обстрел по станции, напомнил «Царьград».

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Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что обстрелы Запорожской АЭС повышают риск реальной ядерной катастрофы. Глава Росатома Алексей Лихачев также предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.