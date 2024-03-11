Спецоперация 11 марта 2024, 12:01 Спецназ ВСУ пожаловался на неукрепленную линию обороны при бегстве из Авдеевки NYP: ВСУ не смогут защищать позиции после взятия Авдеевки силами ВС России РИА «Новости»

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Оставив Авдеевку, Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами на других участках боевых действий на Донецком направлении. Они не успели укрепить линию обороны и истощили свой арсенал, сообщила газета The New York Post.

Вооруженные силы России установили контроль над Авдеевкой и продолжили наступление. Новая линия обороны украинской армии прошла через села Бердичи, Орловка и Тоненькое. Военные не успели укрепить ее, а нехватка боеприпасов усугубила ситуацию.

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«Если бы мы подготовили позиции за Авдеевкой, куда могла бы отступить наша пехота, мы бы удерживали ее там очень долго», — сказал боец украинского спецназа.

Солдаты пожаловались журналистам на нормирование снарядов и заканчивающиеся танки. Командир украинского подразделения на другом участке, под Часовым Яром, заявил о грядущем поражении ВСУ.

Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сетовал на то, что военным пришлось экстренно обустраивать окопы под Авдеевкой. Его поразило, что ВСУ не сделали этого раньше.