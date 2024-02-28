Спецоперация 28 февраля 2024, 07:07 «Нет слов». Украинский журналист — о ситуации к западу от Авдеевки Журналист Бутусов: у ВСУ нет никакой обороны к западу от Авдеевки РИА «Новости»

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Украинские военные не сумели заранее подготовить эшелонированную линию обороны к западу от города Авдеевка в ДНР. Об этом в видеоблоге сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

«Несколько дней назад я был там и не увидел линии обороны. Мы что, не имели времени зарыться под Авдеевкой? Вообще просто нет слов», — сказал он.

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Бутусов отметил, что бойцы ВСУ сейчас вынуждены экстренно копать лопатами окопы в чистом поле.

«Российские военные уже прошли Ласточкино и движутся вперед. У нас же до сих пор нет никакого плана», — добавил бывший советник главы Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило, что военные освободили поселок Ласточкино и взяли под свой контроль поселок Северное. Также в ведомстве отметили, что бойцы сорвали эвакуацию экипажа ВСУ прямым попаданием фугасного снаряда.