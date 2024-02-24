Спецоперация 24 февраля 2024, 09:25 ВС России при освобождении Авдеевки отбросили ВСУ на 10 километров Минобороны: ВС России отбросили ВСУ на 10 км во время освобождения Авдеевки РИА «Новости»

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Во время освобождения Авдеевки российские силы отбросили ВСУ с позиций минимум на 10 километров. Об этом сообщил командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу.

«В ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — отметила пресс-служба Минобороны.

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Мордвичев отметил, что за последние две недели ударные беспилотники уничтожили на Авдеевском направлении более 700 целей ВСУ. При освобождении Авдеевки хорошо себя показал комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30».

Шойгу констатировал, что беспилотники становятся «довольно серьезным оружием» российских войск. Планируется поставка дронов, управляемых с помощью технологий искусственного интеллекта, которая увеличит эффективность их применения. Кроме того, министр поручил дополнительно усилить группировку «Центр» средствами РЭБ.

Сергею Шойгу также доложили, что уже после взятия Авдеевки оттуда вывели около 200 пленных.