Советник главы ЛНР рассказала о ходе переговоров с Украиной об обмене военнопленными | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 02:23 Советник главы ЛНР рассказала о ходе переговоров с Украиной об обмене военнопленными Советник главы ЛНР Сорока: переговоры с Украиной по обмену военнопленными идут тяжело РИА "Новости"

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Переговоры с киевскими властями по обмену военнопленных идут тяжело, российская сторона рассчитывала на большее количество освобожденных. Об этом сообщила журналистам советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока, ее слова привело РИА «Новости».

«Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся», — отметила Сорока.

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После беседы с одним из освобожденных ополченцев советник главы заявила, что Украина занимается терроризмом людей. Боец НМ ЛНР рассказал, что солдаты ВСУ нередко добивают раненых военнопленных на поле боя, чтобы не возиться с транспортировкой и лечением.

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В результате обмена военнопленными девять военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики 17 октября вернулись домой. Россия обменялась пленными с Украиной по формуле 110 на 110. Украинской стороне передали 108 женщин-военнослужащих ВСУ. Еще две женщины отказались возвращаться на родину и остались в России.