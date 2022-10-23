Стало известно о зверствах ВСУ по отношению к раненым военнопленным | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 01:49 Стало известно о зверствах ВСУ по отношению к раненым военнопленным Советник ЛНР Сорока: ВСУ добивают раненых военнопленных РИА "Новости"

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Украинские боевики добивают раненных на поле боя военнопленных, чтобы не тратить время и силы на их транспортировку и медицинскую помощь. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока после разговора с освобожденными из плена бойцами Народной милиции республики. Ее слова привело РИА «Новости».

«Один из них (освобожденных военнопленных — прим.ред.) рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке», — рассказала Сорока.

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Украина — это государство, которое занимается терроризмом в отношении не только людей Донбасса, но и всех людей в целом, заявила Сорока. Она отметила, что сейчас Россия «расхлебывает» то, что Украина развязала за последние восемь лет.

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Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинский спецназ навлекал огонь на сослуживцев. Спецназовцы попросту приходили на места дислокации украинской армии и нарушали действующие договоренности.