Россия вернет из украинского плена 110 человек | 360°

Важное 17 октября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Россия вернет из украинского плена 110 человек Врио главы ДНР Пушилин: Россия вернет из украинского плена 110 человек

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Россия обменяется пленными с Украиной по формуле 110 на 110. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках», — написал он.

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Из плена также вернутся на свободу 30 военнослужащих из Донецкой и Луганской Народных Республик и других регионов России.

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Ранее Пушилин заявил, что в освобождении ДНР от украинских боевиков наступает переломный момент. Так, за последние дни, благодаря действиям вооруженных сил России, интенсивность обстрелов в республике со стороны ВСУ снизилась.

Пленные из националистического батальона «Азов»* рассказали, что командиры вооруженных сил Украины угрожали расстрелом тем, кто хотел сложить оружие и сдаться в плен в Мариуполе. Был приказ даже приказ расстреливать всех выходящих с «Азовстали» как дезертиров.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

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