Девять военных ЛНР вернулись домой из украинского плена | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 10:33 Девять военных ЛНР вернулись домой из украинского плена Омбудсмен ЛНР Сердюкова: девять военных республики вернулись из украинского плена

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В результате обмена военнопленными девять военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

«В результате вчерашнего обмена в Луганскую Народную Республику нам удалось вернуть девять защитников ЛНР», — рассказала омбудсмен.

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Их в ближайшее время доставят в местные медицинские учреждения для оценки физического и морально-психологического состояния.

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В свою очередь, украинской стороне передали 108 женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще две женщины отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал, что Россия обменяется пленными с Украиной по формуле 110 на 110. Он сообщил, что домой возвратят 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.